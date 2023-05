Il Re di Coppe: così ila Gazzetta dello Sport chiama Simone Inzaghi, che oggi si giocherà l'ennesima finale della sua breve carriera di allenatore (otto). "Il 10 giugno a Istanbul affronterà la nona. Delle sette alle spalle ha perso soltanto la prima: allenava la Lazio e la Juve di Allegri gli soffiò la Coppa Italia (2-0). Poi ha vinto le successive sei, due Coppe Italia - una alla Lazio e una all’Inter - e quattro Supercoppe italiane, due alla Lazio e due all’Inter - sottolinea la rosea -. Oggi Simone Inzaghi copetero può sparigliare questa par condicio, tre trofei con la Lazio e tre con l’Inter, ma sa che non sarà facile".

"I risultati sanano le ferite e igienizzano i rapporti - evidenzia la Gazzetta -. Inzaghi oggi ha il volto più rilassato, l’accesso alla finale di Champions e la risalita in campionato - quasi completata la messa in sicurezza della qualificazione alla prossima Champions - gli hanno restituito una certa serenità. Nei giorni scorsi ha incassato la riconferma «al cento per cento» dell’a.d. Beppe Marotta, dipinto come il suo grande nemico dentro la società. Marotta, da dirigente con ultra-quarantennale esperienza, lo pungolava perché sapeva quale catastrofe finanziaria si sarebbe abbattuta sulla società se la squadra fosse rimasta fuori dalla Champions. La certezza ancora non c’è, però è questione di dettagli".

