"Non lo batti praticamente mai, forse Pep Guardiola fa bene a preoccuparsi. Simone Inzaghi è il re di queste partite qui. Pure quando iniziano come negli incubi, con un gol preso che no, non sembrava l’Inter. E lui, eccolo, far segno con la mano ai suoi: «Calma, calma». Dice bene Steven Zhang che il fatto di non perdere mai la bussola è la dote più grande dell’allenatore nerazzurro. Simone fa da sé e fa per tre, terza Coppa Italia nella bacheca personale. E fa pure per quattro, quarto trofeo vinto a Milano". La Gazzetta dello Sport elogia il tecnico piacentino dopo il successo dell'Olimpico sulla Fiorentina.

Inzaghi è una sorta di sentenza nelle coppe: quasi impossibile batterlo. Nel biennio nerazzurro, finora, ci è riuscito solo Klopp con il suo Liverpool. "La Fiorentina non è il Manchester City, ma questa vittoria vale come antipasto per il 10 giugno. Perché una delle frasi fatte più ripetute del calcio – «vincere aiuta a vincere» – è anche una grande verità".

