Sono ore caldissime in casa Inter per quel che concerne il futuro di Milan Skriniar. Come riportato da Gazzetta.it, il difensore resterà capitano anche senza rinnovo La dirigenza e il tecnico Simone Inzaghi non vogliono rischiare un caso che possa turbare il delicato equilibrio dello spogliatoio, soprattutto in un momento così delicato della stagione. Pertanto i galloni da capitano rimarranno al difensore slovacco fino al rientro di Marcelo Brozovic, al quale spetterebbe poi la fascia per anzianità.