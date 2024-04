I rinnovi di contratto in casa Inter saranno quelli che dovranno garantire la continuità del progetto tecnico. Il primo, secondo La Gazzetta dello Sport, sarà quello dei dirigenti: un incontro potrebbe tenersi già in settimana, ma sarà per pianificare il futuro. Entro la fine della stagione Inzaghi firmerà il rinnovo fino al 2027 con relativo adeguamento.

Successivamente toccherà a Lautaro e Barella. L'accelerata arriverà dopo l'ufficialità dell'affare tra Zhang e Pimco, la trattativa è alle battute conclusive. Entrambi dovrebbero firmare fino al 2029. Il più vicino alla firma è Barella, per il quale c'è un accordo da settimane: 7 milioni l'anno tra parte fissa e variabile, quest’ultima abbastanza semplice da centrare.

Per Lautaro bisognerà lavorare di più ma non manca molto: si arriverà a 9 milioni netti a stagione, molti di più dei 6 attuali. La volontà è chiudere i discorsi entro il via della prossima stagione.