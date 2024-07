Ormai ci siamo. Il contratto di Inzaghi, in scadenza nel 2025, sarà allungato di un altro anno. Dunque, non 2027 come si era vociferato ieri, ma 2026 come ha sempre voluto l'Inter. Ad ogni modo, i campioni d'Italia non inizieranno la nuova stagione con il tecnico in scadenza.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, le parti hanno sempre concordato sulla questione principale, ossia quella di proseguire insieme. Il dialogo si è basato su durata e aumento di stipendio: Inzaghi avrebbe voluto allungare fino al 2027, la società preferisce procedere con un solo anno; Simone avrebbe gradito un ritocco importante, l'Inter ha cercato di accontentarlo.

Ieri l'ennesimo incontro in sede con l'agente Tinti e ormai manca solo la firma per sancire un accordo trovato: avanti insieme fino al 2026 e ingaggio che salirà dai 5 milioni attuali a 6,5 milioni più bonus.