A Udine sono tornati i tre punti, Lautaro è tornato a gioire, ma Simone Inzaghi cerca anche di ritrovare il muro difensivo, fin qui troppo perforabile. Dopo aver ripreso quota in campionato, il tecnico nerazzurro intende spiccare il volo in Champions League: reduce dall'ottimo pari in casa del City, stasera i campioni d'Italia intendono ottenere il bottino pieno all'esordio casalingo contro la Stella Rossa.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, questo nuovo format della competizione sembra disegnato apposta per chi, come i nerazzurri, ha ampiamente dato prova in passato di avere ritmo e resistenza da maratoneta: in fondo si tratta di un mini campionato anche questa prima fase, per cui occorre dosare uomini e risorse per avere continuità di rendimento.

Inzaghi insiste sulla strada del turnover: la rosa è profonda e offre ampie possibilità di rotazione. Da agosto a oggi, l'allenatore piacentino non ha mai mandato in campo gli stessi uomini e non lo farà nemmeno questa sera, anzi: se le scelte post rifinitura confermeranno le prove di ieri, l’Inter d’Europa cambierà volto per sette undicesimi rispetto a quella che ha vinto a Udine.