Simone Inzaghi l'ha detto senza troppi giri di parole ieri in conferenza stampa: l'Inter è casa sua. E ci resterà almeno per altri due dopo che il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha annunciato che "Simone sarà con noi fino al 2026 con la speranza di proseguire oltre. È il nostro bravissimo condottiero che in questi tre anni ha consolidato la sua leadership, ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza e ha valorizzato moltissimi giocatori, conquistando meravigliosi trofei".

Un rinnovo meritato, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, che porta il tecnico dei campioni d'Italia a diventare l'allenatore più pagato della Serie A: il piacentino percepirà uno stipendio da 6,5 milioni di euro annui più bonus. E dopo la conquista della seconda stello l'obiettivo è ora migliorarsi anche in Europa.

