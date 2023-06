L'Inter è al lavoro per chiudere un acquisto in prospettiva, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport: si tratta di Theo Sander, portiere danese 18enne, che arriverebbe dall’Aalborg, appena retrocesso nella seconda divisione, per 2,5 milioni di euro. Per il ragazzo, aggiunge la rosea, è pronto un contratto fino al 2027.