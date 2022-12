Dopo essersi allenato stamani, al Nas training center di Dubai con il fidato preparatore atletico Johan, Romelu Lukaku è atteso nel pomeriggio a Milano, tappa intermedia prima di riaggregarsi da domani al gruppo interista alla Pinetina. Come si legge su Gazzetta.it, l'obiettivo di Big Rom nei giorni successivi alla delusione cocente dell'eliminazione dal Mondiale è stata quella di migliorare ulteriormente la forma fisica e presentarsi agli ordini di Simone Inzaghi tirato a lucido. "È carico come a inizio stagione, forse di più ", si legge sul portale online della rosea .

Intanto, al centro sportivo Suning, il tecnico ha ritrovato Joaquin Correa e André Onana: il primo, escluso da Qatar 2022 per problemi ai tendini d’Achille, sta recuperando e ha lavorato con Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian, i due giocatori non al meglio che non hanno partecipato al mini-ritiro di Malta; il camerunese, invece, è tornato in Italia dopo aver smaltito l'esclusione dal gruppo del Camerun al Mondiale.