Il grosso cambio di formazione dell'Inter per il match di domani contro la Fiorentina dovrebbe riguardare le fasce. A destra c'è da rimpiazzare Dumfries, chiamato a scontare la squalifica dopo il giallo preso nel derby di domenica, mentre nella corsia opposta c'è da sciogliere il dubbio legato a Dimarco, ancora un po' influenzato: anche ieri, per il secondo giorno di fila, non si è allenato in gruppo. La Gazzetta dello Sport vede Darmian favorito per rimpiazzare l'olandese, mentre a sinistra (in caso di mancato recupero di Dimarco) il ballottaggio è tra Carlos Augusto e il nuovo arrivato Zalewski.

A centrocampo, invece, dovrebbe riposare uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan, con l'armeno che viene visto dalla rosea come il maggior indiziato ad accomodarsi in panchina: la cerniera a tre dovrebbe quindi essere composta da Barella, dal turco e da Zielinski.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!