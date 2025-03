La Gazzetta dello Sport divide in due parti la gara disputata ieri dall'Inter contro l'Udinese. Una sfida in cui i nerazzurri potrebbero vincere per ko tecnico dopo la prima ora, se si fosse nel pugilato, e che invece si riapre per il rilassamento dei padroni di casa, indotto dai cambi di Inzaghi, mentre quelli di Runjaic risvegliano i friulani.

Sommer fa Superman e se nulla c'è da dire sulla vittoria dell'Inter, niente si sarebbe detto in caso di pari. La lotta scudetto, nel frattempo, diventa definitivamente un affare. a due con il Napoli, ma per il futuro vanno evitati down di queste dimensioni. La scusante per i nerazzurri è che da ieri è partito un mese soffocante. Inoltre, di fronte a un avversario come quello visto nella prima ora, in molti avrebbero risparmiato Arnautovic acciaccato e protetto Calhanoglu e Dimarco con vista Bayern Monaco.