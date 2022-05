Per necessità o per scelta, non sono esclusi cambiamenti nel reparto difensivo dell'Inter in quello che si annuncia un mercato estivo molto caldo. Secondo la Gazzetta dello Sport, per esempio, Alessandro Bastoni può lasciare Milano per la Premier League, dove il Manchester United l’ha messo nel mirino e vorrebbe approfondire il discorso nelle prossime settimane. E poi c’è da tenere d'occhio la situazione Stefan De Vrij che vive in una specie di limbo: ha il contratto in scadenza nel 2023, non c’è trattativa per un rinnovo e anzi, in caso di offerta nessuno ad Appiano fa mistero che l’olandese possa partire. Ecco perché se due pilastri su tre vengono a mancare, il muro rischia di venir giù per poi essere rifatto.

In questo senso, il club nerazzurro da mesi ha in testa Gleison Bremer, dal quale ha già intascato il gradimento; ora servirà un grande lavoro diplomatico col Torino per evitare l’inserimento di altri club esteri e del Milan. Negli uffici di Viale della Liberazione lo sanno e non vogliono far passare troppo tempo per sedersi a parlare con Cairo, anche se prima di chiudere l'affare devono concretizzare una cessione. Dal canto suo, Marotta crede di avere in mano una carta da giocarsi: il cartellino di Pinamonti (da verificare il reale interesse granata in questo senso), per il quale va registrato anche qualche movimento del Bologna, che potrebbe puntare sull’attaccante originario di Cles in caso di partenza di Arnautovic.