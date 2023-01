Dopo le ultime voci di mercato, Milan Skriniar giocherà martedì in Coppa Italia contro l'Atalanta? Se lo chiede La Gazzetta dello Sport, che sullo slovacco disegna uno scenario abbastanza chiaro. "Come finirà la telenovela? A breve sarà tutto più chiaro, ma al momento tutto porta a credere che Milan martedì non giocherà dall'inizio - si legge -. Al suo posto ancora Darmian o D'Ambrosio. Può esserci un avvicendamento in mezzo alla linea a tre (dentro De Vrij, fuori Acerbi) oppure sarà Bastoni a rifiatare, con l'olandese e l'ex Lazio in campo contemporaneamente".

In mezzo al campo si rivedrà Barella, con una chance dal 1' per Asllani (uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan riposerà). Sulla corsia di destra viaggia verso la conferma Dumfries, mentre Gosens che avanza la sua candidatura sul lato opposto.