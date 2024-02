Il problema di Marcus Thuram avrà contorni più chiari nella giornata di domani, quando il centravanti svolgerà gli esami strumentali all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Come evidenziano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, adesso toccherà ad Arnautovic e Sanchez condividere il peso dell'attacco con il Toro Lautaro Martinez. E dire che Thuram, finora, è stato uno stacanovista, sempre titolare in A e in Supercoppa italiana. L'obiettivo è quello di avere Thuram per il ritorno di Madrid. Possibile, stando ai colleghi della rosea, uno stop di 20 giorni.