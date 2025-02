Nel post di Inter-Genoa, Inzaghi è stato chiarissimo: la fatica accumulata inizia a farsi sentire nelle gambe dei suoi giocatori. "Bisogna fare un applauso ai miei ragazzi – ha detto il tecnico del 20° scudetto nerazzurro -. Era la 37esima partita più quelle giocate con le nazionali, qualcuno come Barella, Bastoni e Dimarco è arrivato a 43, sono tantissime. Contro questo Genoa non era semplice: siamo partiti bene e poi abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo rimasti lucidi, abbiamo fatto una gran gara. Abbiamo colpito l’ennesimo palo, abbiamo fatto bene e lo avrei detto anche senza la vittoria".

Quello della stanchezza è un tema così come quello degli infortuni più o meno lunghi. E viene fuori che pure Frattesi non era a disposizione per ieri sera. La Gazzetta dello Sport fa il punto: ieri Correa ha alzato bandiera bianca dopo 45 minuti per una distorsione al ginocchio sinistro, ko che si somma a quelli di Thuram e di Carlos Augusto, entrambi indisponibili anche martedì nei quarti di Coppa Italia con la Lazio. Alla lista si è aggiunto Frattesi, in panchina con il Genoa ma di fatto non utilizzabile, come ha spiegato Inzaghi. Bisogna stringere i denti...