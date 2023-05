Nonostante la volontà del diretto interessato sia di restare all'Inter, ad oggi il futuro di Romelu Lukaku appare lontano da Milano. Il motivo, spiega La Gazzetta dello Sport, è che non tutto dipende dal belga, ma anche dal Chelsea e dal club nerazzurro che ha voglia di capire. Il colloquio risolutivo tra le due società è in agenda dopo la finale di Champions League del 10 giugno.

Alla fine del prestito annuale Big Rom tornerà a Londra prima di capire cosa potrà succedere dal primo luglio in poi, con la variabile Mauricio Pochettino, futuro tecnico del Chelsea, entrata prepotentemente in gioco: l'allenatore argentino ha fatto sapere alla dirigenza dei Blues di voler valutare da vicino l’opportunità di avere in rosa un calciatore come Lukaku. "La cosa non può non avere un peso, nell’economia di un discorso legato al futuro del giocatore. Romelu non sembra cambiare idea - assicura la rosea -. Non è distratto, la sua testa è all’Inter, ben oltre quella finale di Istanbul che aveva predetto a tutti a inizio stagione, da Zhang in giù. Ma le idee di un Chelsea diverso da quello che ha lasciato 12 mesi fa vanno tenute in considerazione. Perché i Blues sono titolari di un cartellino pesante, che nel bilancio del club londinese due anni dopo l’acquisto pesa ancora per poco meno di 70 milioni di euro, 69 per l’esattezza".

Cifre che complicano una cessione a titolo definitivo del belga, conscio del fatto che l’unica via per abbandonare di nuovo Londra è trovare un club che si carichi un’operazione in prestito onerosa. L'Inter ha un punto di vista abbastanza chiaro, con delle condizioni che devono verificarsi contemporaneamente per una riconferma: la prima è la qualificazione alla prossima Champions League, la seconda è che Lukaku si riduca un ingaggio. "E qui il giocatore ha mostrato un’apertura, ovviamente apprezzata dall’Inter - prosegue il giornale . È la terza condizione che manca. E che ad oggi spinge Lukaku lontano dall’Inter. Perché Marotta e Ausilio vorrebbero uno sconto sensibile rispetto agli otto milioni (bonus esclusi) versati per questa stagione. Ma qui i Blues non sembrano concedere aperture. Vorrebbero, nel migliore dei casi, replicare lo stesso accordo di 12 mesi fa, sempre ammesso che Pochettino non riesca a far cambiare idea al belga. Della serie: il pacchetto non si cambia. A maggior ragione adesso che Lukaku ha (ri)cominciato a dimostrare il suo valore, risultando decisivo nella scalata nerazzurra fino a Istanbul". Per sbloccare la situazione è necessario un vertice, fissato dopo l'appuntamento di Istanbul.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE