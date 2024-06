Inter e Genoa si stanno parlando non solo per Martinez. Come noto da mesi, i nerazzurri sono interessati parecchio ad Albert Gumdundsson, attaccante e centrocampista offensivo islandese letteralmente esploso in questa stagione.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, però, Gudmundsson diventerà di grande attualità solo dopo l'uscita di Marko Arnautovic. Attenzione al discorso contropartite: su tutti c'è Martin Satriano, nome che piace ai rossoblu di Gilardino. L'uruguaiano è diventato una piccola pepita d'oro dopo il prestito al Brest, arrivato sorprendentemente in Champions League. Satriano piace anche a Valencia e Stoccarda.

