Il proposito in casa Inter è ripartire dalla Lu-La in attacco, con gli altri due giocatori che completano il reparto che potrebbero cambiare. Tutto ruota intorno a Edin Dzeko, secondo la Gazzetta dello Sport: il bosniaco, che ha in mano un’offerta di un biennale da parte del Fenerbahce, per rimanere a Milano dovrebbe accettare un rinnovo di contratto stile Giroud al Milan, ovvero non superiore ai 4 milioni di euro a stagione. Questa l'indicazione che emerge dal club di Viale della Liberazione, dove i dirigenti sono già pronti a battere altre strade: quella di Mateo Retegui va considerata in ribasso, anche in ragione di un cartellino che costa 18 milioni di euro, mentre è tornata di moda l'opzione Gianluca Scamacca, centravanti per il quale il West Ham ha aperto alla possibilità del prestito. Poi c’è poi il capitolo Joaquin Correa, che sarà ceduto dopo aver reso ben al di sotto delle aspettative: Marotta e Ausilio cercano altro, per esempio Lukebakio (costa 10 milioni di euro) o Balogun.

