Grande esaltazione sulla Gazzetta dello Sport della prova di Denzel Dumfries, protagonista assoluto del 3-1 olandese sugli Stati Uniti. "Cody Gakpo si prende un turno di riposo? Non c’è problema, ci pensa Denzel Dumfries a caricarsi sulle spalle con le sue falcate da quattrocentista l’Olanda e portarla al quarto di finale con l’Argentina. Con due azioni in fotocopia manda in gol prima Depay e poi Blind. E quando gli Stati Uniti accorciano le distanze e nutrono speranze di rimontona, ci pensa lui a chiudere il discorso con un sinistro al volo al centro dell’area yankee - si legge sulla rosea -. Una prestazione monstre, quella di Dumfries, che scomoda paragoni con degli intoccabili. Come lui, solo Cruijff e Resenbrinck hanno perso parte a tre reti in un match Mondiale. Dumfries nell’Olimpo della storia oranje, pensa tu. Applaude Van Gaal. E da lontano, applaude anche l’Inter, che riscopre il giocatore inarrestabile degli Europei".