"Hanno segnato Tammy Abraham, il carnefice di Riad, e Hakan Calhanoglu, l’interista meno amato sull’altra sponda del Naviglio. Due cannonieri significativi per un 1-1 che rimanda tutto alla semifinale di ritorno del 23 aprile". Così la Gazzetta dello Sport riassume il pari di ieri nel derby d'andata nella semifinale di Coppa Italia.

Un match combattuto - come sottolinea la rosea - seppur non "indimenticabile". Per un pareggio corretto, anche se "l’Inter ha giocato di più e concluso di più: 7 tiri in porta a 4, Maignan decisivo, il migliore dei rossoneri". Ma non è una novità: in questa stagione, i nerazzurri non hanno mai saputo monetizzare la supremazia mostrata nei derby.

Lautaro assente, Thuram non al top: l'attacco non ha brillato. E alla fine a farsi preferire è stato Correa, considerando pure che Arnautovic non è stato rischiato e nel finale è entrato il giovane Berenbruch a fare da punta. Bene Mkhitaryan e Zalewski nella ripresa. E al ritorno - secondo il quotidiano - Inzaghi potrà schierare Dumfries, Dimarco e Lautaro: "Un turbo non da poco".