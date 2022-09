A tre anni dalla presentazione del progetto sottoscritto da Inter e Milan, dopo vari intoppi e discussioni, "la road map per il nuovo San Siro di Inter e Milan adesso è definita" come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che annuncia: "Il cammino verso la Cattedrale firmata Populous che dovrebbe prendere il posto del Meazza potrà finalmente ripartire". Il 19 settembre partirà il dibattito pubblico, come annunciato dal sindaco di Milano Beppe Sala e adesso entrambi i club dovranno correre con l’obiettivo di iniziare i lavori nel 2023. L'alternativa è l’ipotesi Sesto San Giovanni, carta da giocare sempre valida alla quale far ricorso in caso di tempistiche troppo lunghe. "Ma quali saranno questi tempi? Per fine ottobre il ciclo di dibattito pubblico sarà concluso e poi occorrerà aspettare la relazione di Pillon e un ultimo passaggio, il parere del Comune e dei due club su quanto emerso. Se tutto filerà liscio, i lavori potranno prendere il via alla fine del prossimo anno e consegnare a Inter e Milan la nuova casa per il 2027: a fronte di un progetto da 1,2 miliardi di euro, nelle casse delle due squadre entreranno almeno 80 milioni ciascuno a stagione".