Abbondanza sulle fasce per Inzaghi, che in particolare attende il ritorno al 100% di Juan Cuadrado dopo il problema tendineo. "Dimarco, ad esempio, potrà riposare visto l’ultimo ruggente Carlos Augusto e pure Dumfries inizierà presto a duellare con Cuadrado.

Il colombiano, d’accordo con il club e con la sua nazionale, ha preferito non volare in Sud America per una volta: ad Appiano, allenandosi con la ristretta truppa di “superstiti”, ha migliorato la condizione fisica dopo l’infortunio - spiega la Gazzetta -. In attesa di poter aumentare il minutaggio e insidiare l’olandese, Juan è per il tecnico un’arma appuntita da usare a partita in corso: nell’uno contro uno di fronte agli esterni granata, Cuadrado potrà saltare l’uomo e creare scompiglio, la cosa che meglio gli riesce da sempre. Una scintilla di imprevedibilità che a Simone finora è mancata".