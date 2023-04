Il Chelsea vuole André Onana e l'incontro che doveva esserci effettivamente c'è stato: primo passo di una trattativa che deve ancora prendere il volo definitivamente. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i Blues vogliono fortemente il camerunese, però l'Inter non vuole Kepa: i dirigenti, in questo senso, sono stati netti. "In caso di addio di Onana il profilo uno per la porta interista è quello di Guglielmo Vicario", sottolinea la rosea.

E allora? "Il no a Kepa è definitivo. Ma il Chelsea ha un parco giocatori vastissimo - ricorda la Gazzetta -. Nei Blues, ad esempio, c’è quel Chalobah che l’Inter aveva messo in prima fila l’estate scorsa, quando Skriniar sembrava dovesse passare subito al Psg. Il difensore piace sotto ogni punto di vista, anche per la duttilità tattica che lo renderebbe utile con qualsiasi tipo di modulo. Ecco, se il Chelsea aprisse all’inserimento di Chalobah, certamente dall’Inter non troverebbe la stessa chiusura ricevuta su Kepa. E non solo. C’è anche un altro giocatore che ad Appiano riscuote consensi ed è quello del centrocampista Loftus-Cheek: in passato l’Inter lo cercò, senza mai trovare la formula per l’operazione".

