Dopo i sorteggi di Champions League, Milan, Napoli e Inter hanno chiesto alla Lega Serie A di anticipare i loro match della ventinovesima giornata di campionato, quella pre-pasquale, a venerdì 7 aprile. Una richiesta che verrà accolta in via Rosellini ufficialmente martedì prossimo, quando sarà diramato il programma dal trentesimo al trentaquattresimo turno che, naturalmente, terrà conto dei quarti di ritorno di tutte le Coppe europee. L'anticipo farebbe contente le tv che potrebbero addirittura splamare tutte le gare di giornata in 8 slot, con Lecce-Napoli che si giocherebbe alle ore 17 (solo Dazn), Salernitana-Inter alle 19 (solo Dazn) e Milan-Empoli alle 21 (Dazn e Sky).

"E' questa l'ipotesi sulla quale stanno lavorando in via Rosellini. In questi giorni la Lega porterà avanti il dialogo con le tv e con tutte le società interessate, ma, essendo un evento eccezionale, c'è la volontà di mettere le nostre squadre in corsa in Champions nelle migliori condizioni possibili rispettando naturalmente tutte le altre formazioni coinvolte in campionato e le rispettive tifoserie", spiega Gazzetta.it.