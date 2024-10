Arrivano buone notizie dal ritiro della nazionale francese: come riferisce la Gazzetta dello Sport, la caviglia di Marcus Thuram sembra sulla via giusta per una definitiva guarigione dopo l’infortunio nella gara di una settimana fa contro il Toro in cui l’interista ha segnato la prima tripletta italiana.

Contro Israele, due sere fa, l'attaccante nerazzurro era rimasto tutto l'incontro precauzionalmente in panchina, poi lavorando con il preparatore a margine del match vinto dai suoi compagni di squadra. Ieri, invece, Thuram ha regolarmente svolto la seduta di allenamento con i suoi compagni e quindi si candida per una maglia da titolare in vista del match in Belgio di lunedì sera. Esulta Deschamps, ma soprattutto esulta Inzaghi.