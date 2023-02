Hakan Calhanoglu è il grande ex della stracittadina. "Lasciando il Milan per passare dall’altro lato del Naviglio, ha trascinato dietro di sé il risentimento rossonero. Con frasi e toni spiacevoli, la festa scudetto della squadra di Pioli ha avuto il turco come bersaglio. Quelle offese, però, Hakan le ha messe nel cassetto, le ha tirate fuori ogni sera per motivarsi e poi le ha ricordate al momento opportuno", spiega oggi La Gazzetta dello Sport.