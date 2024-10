Inzaghi sta per riabbracciare non solo Barella, ma anche Tajon Buchanan, out ormai da tre mesi dopo la frattura della tibia rimediata durante la Coppa America.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, il canadese, fermo da luglio, ormai è quasi totalmente recuperato: l'ex Club Brugge ieri ha lavorato a parte come Barella, ma la situazione sarà monitorata quotidianamente e Inzaghi potrebbe convocarlo per la sfida del 20 ottobre in casa della Roma oppure tre giorni dopo in occasione della trasferta di Champions a Berna contro lo Young Boys.

Il tecnico nerazzurro, infatti, lo ha inserito in lista Uefa a discapito di Palacios e Correa.