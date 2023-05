Marcelo Brozovic potrebbe dire addio all'Inter dopo otto stagioni, se in estate, in Viale della Liberazione, dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua al suo valore di mercato. Secondo le informazioni della Gazzetta dello Sport, "i dirigenti, e forse anche il diretto interessato, hanno capito che il momento dei saluti è arrivato", ecco perché va tenuta in considerazione l'ipotesi di un trasferimento al Barcellona (a gennaio si è parlato molto di uno scambio con Kessié) ma occhio anche alle attenzioni di alcuni club di Premier League che sono alla ricerca di un regista.

"Con l'Inter ha un contratto fino al 2026 che gli permette di guadagnare 6,5 milioni di euro netti e non se ne andrà in caso di offerta inferiore ai 30-40 milioni. Se potrà farlo dopo aver vinto un altro trofeo, sarà ancora più contento, ma attenzione a dare tutto per scontato: anche in passato era stato a un passo dall'addio e invece è rimasto. Magari succederà anche stavolta e il prossimo anno tornerà insostituibile come con Spalletti, Conte e lo scorso anno con Inzaghi. Con Brozo, mai dire mai", la chiosa del pezzo della rosea.

