Occhi su Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, uscito al 74' nel derby di domenica, oggi sarà sotto osservazione. Dopo il cambio, infatti, il numero 23 nerazzurro aveva riferito di aver sentito un fastidio muscolare, ma con ogni probabilità si tratta solo di affaticamento.

Oggi comunque - come spiega la Gazzetta dello Sport - Barella sarà valutato e proverà a lavorare sul campo. Esami specifici previsti solo in caso di nuove noie: al momento non c'è nulla in programma.