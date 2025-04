Arnautovic, vista l'assenza di Thuram, sente "aria di campo" come scrive oggi la Gazzetta dello Sport. E pure di casa, visto dove si giocherà domani. E l'austriaco, proprio contro il suo ex Bologna, dovrà farsi perdonare dai suoi attuali tifosi, poiché fu anche a causa di un suo gol se i rossoblu sconfissero l'Inter nel 2022, di fatto, consegnarono lo scudetto al Milan.

Come ricorda la rosea, il riferimento è all'ormai famigerato 2-1 del 27 aprile 2022, quando Arna siglò il pari dopo il gol di Perisic in apertura e poi nel finale arrivò il pasticcio di Radu con conseguente rete di Sansone. Per la cronaca, quella rete ha pesato tantissimo: anche in caso di pareggio al Dall’Ara, l’Inter sarebbe comunque finita dietro al Milan a fine corsa.

Oggi Arnautovic, però, gioca nell'Inter e intende ripetere il Triplete del 2010, lui che di quella squadra leggendaria è l'unico superstite. Sta attraversando un momento di grande forma ormai da mesi, come testimoniano gol e assist a profusione. "Oggi festeggerà 36 anni, ma una cosa gli manca ancora in questa stagione: un gol lontano da San Siro. C’è bisogno di specificare che il regalo, Arna, vuole farlo domani a sé stesso e all’Inter?".