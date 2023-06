L'eliminazione precoce dell'Argentina dal Mondiale Under 20 casalingo riconsegna Valentin Carboni a Simone Inzaghi Ora, spiega Gazzetta.it, bisogna solo capire se il talentino classe 2005 tornerà a disposizione dell'Inter già sabato, per il match contro il Torino, o direttamente a Istanbul il prossimo 10 giugno, come aveva anticipato Javier Zanetti nelle scorse ore, pur non augurandosi questo scenario, da tifoso argentino. "L'idea del tecnico nerazzurro è quella di risparmiare anche uno tra Lukaku e Dzeko, o di farli giocare un tempo ciascuno. Perché ciò accada ci vuole un'altra punta: può essere Curatolo, che si sta allenando con la prima squadra e dunque ha più chance, oppure, se tornerà in tempo e non sarà troppo stanco, Carboni. Da ieri sera l'Inter ha anche questa possibilità. Vedremo se la sfrutterà", si legge sull'edizione online della rosea.

