La Gazzetta dello Sport sottolinea un dato: nell'ultimo mese e mezzo, Inzaghi ha avuto decisamente le rotazioni limitate dagli infortuni. Il tecnico nerazzurro ha perso Pavard per 7 partite, De Vrij per 6, Sanchez per 4, Bastoni per 3 e Lautaro e Dimarco per 2, senza considerare Cuadrado che, di fatto, non l'ha mai avuto.

La buona notizia è il rientro ormai imminente di Lautaro e Dimarco: entrambi hanno smaltito i problemi muscolari e da domani saranno di nuovo in gruppo, pronti a far parte della squadra che affronterà sabato il Verona. Da valutarne la presenza dall'inizio. Poi ci sono anche Dumfries e Pavard ormai vicini alla forma migliore dopo gli stop.

