C'è anche il Bologna tra i club interessati Francesco Pio Esposito, giovane bomber di proprietà dell'Inter. Come informa La Gazzetta dello Sport, infatti, giovedì scorso il dt Giovanni Sartori era allo Zini per osservarlo da vicino nell'andata della finale per la Serie A tra Cremonese e Spezia. Il classe 2005 è "tenuto in considerazione da tempo ma per il quale deciderà l’Inter se portarlo subito a sé o lasciarlo altrove in prestito".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!