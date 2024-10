Basta un'azione da "vera Inter" proprio al tramonto del match di Berna per battere lo Young Boys e filare via in classifica a 7 punti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la combinazione Lautaro-Dimarco-Thuram che conduce all'1-0 è pregevole, di qualità. E, soprattutto, messa in pratica da tre titolari che, nel legittimo turnover di Inzaghi, erano partiti dalla panchina.

La rosea non ha dubbi: il primo tempo è stata la peggiore interpretazione stagionale dei nerazzurri, forse anche più di Monza. E il turnover c’entra fino a un certo punto. Sarebbero dovuti bastare gli uomini scelti per affondare lo Young Boys, ma l'approccio non è stato dei migliori e l'intensità agonistica dei padroni di casa ha avuto la meglio. "E siccome a Milan (nel primo tempo) e Juve (per tutto il match) è successa la stessa cosa, è bene che ci facciamo qualche domanda", scrive il quotidiano.

E allora ha ragione Fabio Capello: "Sul piano della lotta e dell’intensità agonistica paghiamo sempre e rendiamo gli avversari più forti di quel che sono. Comunque, dopo tanta sofferenza, dopo le parate di Sommer, un salvataggio di Pavard sulla linea e un palo amico, Inzaghi ha inserito i mammasantissima nella ripresa e ha messo le cose a posto", si legge.