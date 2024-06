L'Inter ha mandato lunedì la prima proposta ufficiale al Betis Siviglia per prendere in prestito con diritto di riscatto Alex Perez. Perez è un difensore classe 2006, per tutti pronto già al salto definitivo.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, considerando la disponibilità totale di tutte le parti in causa, la trattativa potrebbe essere piuttosto rapida. Perez inizialmente si unirebbe alla Primavera di Zanchetta con l'orizzonte di entrare in prima squadra non troppo tardi. L'idea di un prestito con diritto di riscatto (proposta al Betis inferiore ai 3 milioni) si giustifica con la volontà di "provare" Perez in una stagione a Milano. Nel frattempo, ci sarà un rinnovo "tattico" con il Betis vista la scadenza del contratto nel 2025.