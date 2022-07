Come detto, poco fa Marcelo Simonian è stato nella sede dell'Inter: da approfondimenti successivi abbiamo scoperto che l'agente ha proposto in modo informale Facundo Medina, classe 1999, argentino, difensore mancino centrale del Lens. Nonostante poi le smentite del caso, non si può escludere, data la vicinanza dell’agente al PSG, che quantomeno si sia fatto un punto della situazione legata a Skriniar.

Nella scuderia dell’agente figura anche il giovane Alan Matturro, 17 enne dello Defensor già sul taccuino di svariati club europei.

Simone Togna