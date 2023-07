Ionut Radu, come noto, non è stato convocato per il Japan Tour nonostante l'Inter non goda di abbondanza nel ruolo di portiere. Il motivo è presto detto: non essendo il romeno nei piani della società, l'interesse manifestato dal Bournemouth nei giorni scorsi è stato un motivo più che valido per lasciare il classe '97 a Milano e approfondire il discorso. Un discorso per il momento in stand-by, visto che sia l'Inter sia l'entourage di Radu stanno ancora aspettando la mossa ufficiale del club inglese.

Pertanto al momento non è ancora noto se un eventuale trasferimento avverrebbe in pretito (scadenza del contratto giugno 2025) oppure a titolo definitivo. L'unica certezza è che il canterano nerazzurro continuerà a indossare i guantoni lontano da Milano.