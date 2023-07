La rottura con Romelu Lukaku è ancora fresca, ma l’Inter si sta già adoperando per trovare In tempi rapidi un sostituto. Tra i tanti nomi presi in considerazione come potenziale rinforzo per l'attacco figura anche quello di Alvaro Morata, ex Real Madrid, Juventus, Chelsea e attualmente in forza all'Atletico Madrid. A tal proposito si registra un contatto tra Piero Ausilio e Andrea Berta in cui il direttore sportivo dell'Inter ha chiesto informazioni sulla situazione contrattuale della punta spagnola classe 1993.

Nel colloquio, il collega dei Colchoneros ha confermato che nel contratto di Morata figura una clausola rescissoria da 21 milioni di euro, non da una decina come sostiene il suo entourage.