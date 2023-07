Da quanto ci risulta sarebbe confermato il tentativo della Juventus per Romelu Lukaku. Il club bianconero, da nostri approfondimenti, ha messo sul piatto 9 milioni netti a stagione per i prossimi 4 anni, che nel complesso peserebbero a bilancio meno dell'attuale stipendio di Dusan Vlahovic. La trattativa appare comunque difficile ma i bianconeri ci stanno provando sul serio. E la dirigenza interista è infastidita dall'atteggiamento del centravanti belga e di Ledure, che come si diceva stanno evitando di rispondere alle sollecitazioni del club.