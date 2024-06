Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore del Frosinone. Dopo l'amarissima conclusione del campionato che ha visto i gialloazzurri retrocedere in Serie B, il tecnico ha ufficializzato l'addio al club ciociaro con una lunga e commovente lettera pubblicata sul sito ufficiale, dove evidenzia tra le altre cose il rammarico per la discesa in cadetteria: "Ho pianto alla fine dell’ultima partita e nei giorni successivi, ancora oggi se ci ripenso mi sale tantissima rabbia e delusione. È stata una retrocessione immeritata ed ingiusta, per il coraggio messo in campo, per la lealtà mostrata dentro e fuori, per la correttezza avuta nei confronti di arbitri e avversari". Ora Di Francesco è atteso a Venezia, dove rileverà la panchina lasciata libera da Paolo Vanoli.