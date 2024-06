David Trezeguet non ha dubbi: "La Francia è favorita perché è la squadra più completa. I giocatori di Deschamps fanno parte dei top club europei e sono abituati a vincere e ad affrontare con la giusta mentalità le partite decisive. E poi la nazionale francese ha una notevole continuità di rendimento nei grandi appuntamenti. Deschamps è un tecnico vincente e anche questo conta, perché Didier sa trasmettere serenità al gruppo".

L'ex attaccante di Monaco e Juventus, alla Gazzetta dello Sport, non si nasconde dietro la scaramanzia e pone i Galletti in pole per Euro 2024. "Abbiamo il centro formativo migliore d'Europa, si fa un ottimo lavoro a livello scouting e nei settori giovanili. E i ragazzi possono crescere anche umanamente nel modo migliore. Dietro alla Francia, nel pronostico metto l'Inghilterra. La Germania gioca in casa e questo è un fattore importante. Poi c'è un gruppo con Spagna, Belgio e naturalmente l'Italia, che ha avuto qualche difficoltà nei Mondiali, ma ha vinto l'ultimo Europeo e quindi deve trovare la strada giusta ripensando alla sua storia. Gli azzurri non giocano per partecipare, ma per vincere. E negli ultimi anni il calcio italiano ha mostrato un grande cambiamento culturale. Lo hanno dimostrato i club nelle coppe e in particolare l'Inter grazie all'ottimo lavoro di Simone Inzaghi. Dal punto di vista tattico il calcio italiano è sempre all'avanguardia, gli allenatori sono studiati e richiesti in tutto il mondo. E nei dettagli restano i più bravi".