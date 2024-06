Prima partita prima vittoria per l’Olanda di Stefan De Vrij e Denzel Dumfries che in rimonta batte la Polonia di Zielinski. Gli oranje passano in svantaggio al 16esimo con la rete messa a referto da Buska su assistenza del centrocampista prossimo a vestire la maglia dell’Inter, ma Gakpo al 29esimo trova il gol del pari rimettendo in equilibrio un risultato che sul finale, all’83esimo, Weghorst, subentrato al primo marcatore della squadra di Koeman, trasforma in vantaggio. Non si va oltre l’1-2 al Volksparkstadion: Olanda prima del Gruppo D in attesa di Austria-Francia. Entrambi gli interisti olandesi sono rimasti in campo per l'intera gara, solo 78 invece i minuti giocati dal polacco Zielinski.

