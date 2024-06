Anche per il Corriere dello Sport è Barella il migliore in campo degli azzurri nel 2-1 contro l'Albania al debutto a Euro 2024. Ecco i giudizi del quotidiano romano per gli interisti impegnati ieri.

Bastoni 7 - Sospiro di sollievo, toglie le castagne dal fuoco, sgravando Dimarco da un peso insostenibile altrimenti. Ma fa molto di più: attacca e difende, coast-to-coast da applausi. Come la sua partita.

Dimarco 5,5 - Imperdonabile. Un errore da scuola calcio. L’attimo di buio dopo 23” ci costa lo 0-1. Poi si scrolla di dosso i fantasmi, un recupero sulla linea laterale gli vale l’applauso convinto e consolatorio di Spalletti.

Darmian (38’ st) sv

Frattesi 6 - Chiude al bacio una combinazione Jorginho-Scamacca, solo un grande intervento di Strakosha gli nega un gol fatto. Si perde un po’ (troppo) nella ripresa, Spalletti lo rimbrotta un paio di volte.

Barella 7,5 - La calma prima durante e dopo la tempesta. Il gol è una delle specialità della casa, tiro da lontano. Protegge il pallone e lo distribuisce anche con due addosso come fosse la cosa più semplice del mondo. Fenomenale.