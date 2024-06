Presto il duello sempre accesissimo in campo nei derby di Milano tra Theo Hernandez e Denzel Dumfries potrebbe andare in anche sul palcoscenico di Euro 2024, quando Francia e Olanda si troveranno uno contro l'altra venerdì 21 giugno. Un'eventualità di cui il terzino del Milan ha parlato così, stemperando i toni, in conferenza stampa: "Io resto tranquillo. Tra Inter e Milan è normale che la rivalità sia importante. Quello che è successo quel giorno succede (lo striscione dell'olandese durante la parata scudetto dell'Inter, ndr). Se lo incontro, lo saluto senza problemi".

