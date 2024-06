Intervistato da Telefoot, l'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram ha parlato del suo rapporto, dentro e fuori dal campo, con i compagni di reparto Mbappé e Dembélé: "Con Kylian o con Ousmane ci conosciamo da tantissimo tempo, fin dall'adolescenza. Sia fuori che dentro il campo ci conosciamo quasi a memoria, la cosa più importante è che ci vogliamo bene, credo. Si vede anche in campo" ha detto il nerazzurro prima di scendere nel dettaglio sulle diverse caratteristiche: "A tutti e tre piace il dribbling. Ousmane preferisce i ganci corti, io preferisco andare in profondità e Kylian preferisce arrivare sul lato sinistro. Siamo tre giocatori a cui piacciono le stesse cose, ma in aspetti diversi del gioco".

"Per un attaccante potersi adattare al gioco degli altri è la cosa migliore" ha poi aggiunto su Antoine Griezmann, giocatore che aveva poco prima definito "il cervello della squadra. È il metronomo della squadra, è lui che anima l'undici e lo anima sia in difesa che in attacco. È il nostro maestro di gioco".

