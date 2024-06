Secondo il Corriere dello Sport, la sistemazione dei giovani e degli esuberi, al momento, resta la priorità del mercato dell'Inter.

Per quanto riguarda i baby in orbita nerazzurra, c'è da registrare un doppio interesse per i due fratelli Esposito. Su Sebastiano si è mosso l’Empoli, mentre per Francesco Pio chiesto informazioni il Cagliari.

Nessun riscatto da Siviglia e Standard Liegi per Agoume e Vanheusden, che dunque tornano alla base. Il difensore belga potrebbe cominciare il ritiro agli ordini di Inzaghi.