Intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria di oggi contro l'Albania, propiziata da un suo gol, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni analizza così il momento degli azzurri e il suo in generale: "Sicuramente incontreremo attaccanti più veloci di noi ma succede sempre sia nel club che in Nazionale, l'importante è sapere come comportarsi e penso di sapere come fare. Avevamo un piano partita diverso, prendere un gol subito con 50 mila tifosi avversari poteva buttarci giù invece ci siamo detti subito di reagire e così è stato, sono orgoglioso della squadra.

Calafiori? Non ho mai capito perché si dica che due mancini non possano giocare insieme in difesa, spesso ci giocano due destri e non vedo la differenza. Cala è un grandissimo giocatore, l'ha dimostrato a Bologna, mi ci trovo molto bene. L'alchimia deve crescere ma sono convinto che siamo sulla strada giusta.

Il Mondiale 2006? Ricordo benissimo tutto il percorso, ho avuto la fortuna di incontrare Alex (Del Piero, ndr) qualche giorno fa a Coverciano e ne approfitto per dirgli che è stato un momento molto toccante per noi, ci ha trasmesso molto e lo ringrazio. I numeri dieci ci hanno detto di andare in campo con la testa liberi e di divertirci come facevano loro. Chiaramente non è facile ma ci proviamo".