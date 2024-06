Attraverso i propri social, l'esterno nerazzurro Federico Dimarco commenta così il match vinto dagli azzurri per 2-1 contro l'Albania, nonostante il suo errore in apertura: "Ottima vittoria per cominciare l’Europeo. Siamo stati bravi a rimontare e a reagire al mio errore. L’importante è rialzarsi subito! Ciao grandi", le parole del calciatore.