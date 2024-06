Stamattina Morgan De Sanctis, nuovo direttore sportivo del Palermo, è stato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione senza tuttavia rilasciare alcuna dichiarazione al momento dell'uscita. Inevitabile pensare che il dirigente abbia parlato con i colleghi nerazzurri di giovani potenzialmente di interesse rosanero, dopotutto i nomi in uscita abbondano.

Nello specifico, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, non si è parlato di uno o due giocatori particolari. De Sanctis si è limitato a chiedere la lista dei calciatori che l'Inter è pronta a dare in prestito per valutare chi potrebbe essere utile alla causa del Palermo, nella speranza di arrivare prima della concorrenza. Piace molto Sebastiano Esposito ma per ora non c'è ancora una vera e propria trattativa.

Per contro, i nerazzurri hanno a loro volta chiesto informazioni su un giovane talento in forza ai rosanero, classe 2010, Giuseppe Pipitò. Considerato un predestinato, gioca con compagni di squadra più grandi di due anni ed è considerato il 14enne migliore d'Italia. La Juventus ad oggi è la più interessata e oltre ai nerazzurri ha chiesto informazioni anche la Roma.