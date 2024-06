Preso lo sloveno Topalovic, nel mirino lo spagnolo Alex Perez, l'Inter continua la sua "caccia al giovane" rivolgendo lo sguardo a Giovanni Leoni, centrale della Samp classe 2006.

Leoni compirà 18 anni il prossimo 21 dicembre ed è arrivato a Genoa lo scorso gennaio, in prestito dal Padova. Come riferisce il Corriere dello Sport, il suo rendimento non è passato inosservato: 12 presenze e un gol. La Samp lo ha riscattato per 1,5 milioni e ora ne vale il triplo. Sulle sue tracce, oltre ai nerazzurri, anche Juventus e Torino.